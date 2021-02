Ziggo Sport legt Dirk Kuyt tot de zomer vast

Kuyt zal de komende weken veelvuldig zijn opwachting maken als analyticus bij wedstrijden uit het Europese topvoetbal, met name de Premier League. Als speler van Liverpool was hij jarenlang actief in Engeland. Ook schuift de Katwijker aan in het door Jack van Gelder gepresenteerde voetbalpraatprogramma Rondo, waarin ook Ruud Gullit en Marco van Basten te gast zijn.



Kuyt: ,,De afgelopen weken ben ik al vaker te gast geweest bij Ziggo Sport en dat is mij goed bevallen. Ik vind het leuk om de competities waarin ik zelf actief ben geweest zoals de Premier League en de UEFA Champions League vanuit een ander perspectief te bekijken. Dat maakt het extra boeiend.”