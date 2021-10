Zirkzee behoedt Jong Oranje met twee goals voor nederlaag in Zwitserland

Door Johan Inan



In het eerste kwart van het spektakelstuk leek er nog niet veel aan de hand voor Jong Oranje. De ploeg van bondscoach Erwin van de Looi leek na een dominante openingsfase ook op voorsprong te komen, ware het niet dat Jurgen Ekkelenkamp in buitenspelpositie stond na de vrije trap van Joshua Zirkzee.

Voor de andere spits van Jong Oranje, Brian Brobbey, duurde de wedstrijd slechts 25 minuten. De van Ajax naar RB Leipzig overgestapte aanvaller, die bij zijn club nog op zijn eerste basisplaats in de Bundesliga wacht, liep een spierblessure op. Daarmee braken een paar dramatische minuten aan voor Jong Oranje. Terwijl de verrassend op de bank begonnen Myron Boadu zich nog klaarmaakte aan de zijlijn, knikte Salzburg-aanvaller Noah Okafor Nederland op een 1-0 achterstand.

Volledig scherm © EPA

Rebound

Daar bleef het wat betreft de ellende voor rust niet bij voor Jong Oranje. Ook toen Jeremie Frimpong werd gelanceerd en Zirkzee vond, bleef de eerste treffer uit omdat diens schuiver de paal raakte. Kon het nog erger? Zeker, want de tweede helft was nog geen vijf minuten onderweg of Jong Oranje stond al voor een grotere inhaalrace. Het balverlies was van Melayro Bogarde, het schot op de lat van Kastriot Imeri en de verzilverde rebound van dichtbij van de alerte Okafor (2-0).

Juist toen Jong Oranje rijp leek voor de sloop en het derde Zwitserse doelpunt in de maak leek, haalden de beloften kracht uit de aansluitingstreffer. Die viel uit een corner van Ian Maatsen, waarna de door Bayern München aan Anderlecht verhuurde Zirkzee er als de kippen bij was om de bal binnen te tikken. Dik vijf minuten later sloeg hij opnieuw toe, door een nieuwe corner van Maatsen tegendraads binnen te knikken: 2-2. Maatsen , die uitkomt voor Coventry City, verving de niet okselfrisse Mitchel Bakker in de basis.

Het spel golfde in de laatste twintig minuten nog op en neer, maar gescoord werd er niet meer. Het punt is een kostbare voor Jong Oranje, dat in de Zwitserse leeftijdsgenoten de grootste concurrenten in de kwalificatiepoule voor het EK in Roemenië en Georgië kent. De winnaar van de groep, waarin Jong Wales dinsdag in Nijmegen de volgende tegenstander is, kwalificeert zich direct voor het eindtoernooi. De nummer twee moet het ticket via de play-offs zien af te dwingen.

Volledig scherm © EPA