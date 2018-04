Ziyech heeft nooit een boycot overwogen

Ziyech wilde niet vertellen of de steunbetuigingen hem goed deden. ,,Ik praat niet over randzaken, alleen over de wedstrijd", zei de middenvelder die al heeft aangeven dat hij aan het einde van het seizoen na het WK met Marokko hogerop wil. Tegen VVV scoorde Ziyech eenmaal en strooide hij met fijne voorzetten. ,,We moeten onze wedstrijden blijven winnen. Meer kunnen we niet meer doen", stelde hij.