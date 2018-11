Ziyech met knieklachten terug naar Ajax

Duitsers hopen op een weerzien Thon en Koeman

13:42 Olaf Thon is er morgen bij als de interland Duitsland-Nederland wordt gespeeld in zijn Gelsenkirchen. De voormalig international van Duitsland speelde onder meer voor Schalke 04, er staat zelfs een Olaf Thon Museum in de stad. De Duitse media kijkt al uit naar een weerzien van Thon met Koeman, de man die na de door Oranje gewonnen halve finale tegen West-Duitsland in 1988 pontificaal zijn achterste afveegde met het net geruilde shirt van Thon.