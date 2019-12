Ziyech start zoektocht naar jonge fan uit Lille

De middenvelder van Ajax vraagt op Instagram aan zijn volgers of iemand hem in contact met de jonge supporter in contact kan brengen. ‘De man aan wie ik het shirt gaf is blijkbaar niet zijn vader en dus is 't nooit bij hem terechtgekomen’. Ziyech zou via de Marokkaanse voetbalwebsite Almarssadpro de contactgegevens van de moeder van het jongetje hebben gekregen. Naar verluidt is er al contact geweest.



Het jongetje heet Yassine Hussairy. Hij ging met zijn moeder naar de Champions League-wedstrijd tussen Lille en Ajax. Aangezien Yassine in Lille woont en een groot fan is van Ziyech, kwam dat goed uit. Hij besloot tijdens de wedstrijd het veld op te rennen. Geen steward die hem onderuit haalt. De onverwachte ontmoeting tussen de twee roept wereldwijd vertedering op. De Ajax-aanvaller fluistert het joch in dat hij toch echt van het veld moet. Want er zijn nog 20 minuten te spelen. Ziyech belooft hem zijn shirt. Na de 0-2 zege van Ajax gaat de Marokkaans international op zoek naar de jongen, maar hij kan hem niet vinden. Dan verschijnt er een man die zegt de vader van het veldbestormertje te zijn. Ziyech denkt zijn belofte na te komen en overhandigt de man zijn shirt.