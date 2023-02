Zlatan Ibrahimovic spreekt Thijs Slegers in tranen toe: ‘Thijs, vriend, ik hou van jou’

Tijdens de liveshow Bloedverwanten voor Thijs, een samenwerking tussen PSV en ESPN, belt AC Milan-spits Ibrahimovic in om Slegers een hart onder de riem te steken. „Hij is de enige vriend die ik over heb gehouden aan mijn periode in Nederland. Destijds was ik jong en liep ik er verloren bij. Ik was in de war en ik had niemand die me hielp.”

De mediaschuwe houding van de Zweed maakte de goede verhouding met Slegers extra bijzonder. „Op dat moment had ik geen goede relatie met de pers. Sterker nog, journalisten waren mijn vijanden. Maar ik werd benaderd door Thijs Slegers. We zijn wat gaan eten en vanaf dat moment werden we goede vrienden. We hebben samen getennist, spraken vaak af en hij hielp me regelmatig. Hij gaf me de steun die ik nodig had in mijn carrière.”

Vandaar dat het nieuws ook de boomlange spits raakte. „Ik heb zelfs een passage in mijn biografie aan Thijs gewijd. Ik ben hem dankbaar voor alles wat hij voor me heeft gedaan. We hebben nog steeds contact, vanaf het moment dat we elkaar hebben ontmoet. Het enige dat ik wil zeggen: Thijs, vriend, ik hou van je.”

