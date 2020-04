Zo bereidt de eredivisie zich voor op een nieuw seizoen

Nu zeker is dat het eredivisieseizoen niet wordt voltooid, zijn de clubs aan de slag met de vraag: wat is nu voor de spelers het beste scenario? Een overzicht op basis van de eindstand.

Ajax

Ajax gaat zich in drie fases voorbereiden op het nieuwe seizoen. Mocht het tegen die tijd mogelijk zijn, dan wil de club vanaf begin augustus het laatste blok met volledige groepstraining starten. Afgelopen week heeft Erik ten Hag de situatie en wensen van de buitenlandse spelers geïnventariseerd. Een groot deel wil voorlopig gewoon in Nederland blijven, gezien de situaties met veelal meer beperkingen in hun eigen land.

AZ

Hoogstwaarschijnlijk start AZ begin mei weer met het trainen in kleine groepjes. AZ plant dat telkens in tot het moment dat het kabinet met nieuwe berichtgeving komt. Tot de start van de competitie (waarvan de aanvangsdatum nog niet bekend is) zal er in blokken worden gewerkt en in kleine groepen. Er wordt dan een bepaalde periode getraind waarna de spelers weer even een paar dagen/weken vrij zijn. Bij elke nieuwe versoepeling maakt de club weer nieuw beleid hierin.

Bij AZ zijn de buitenlandse spelers twee weken geleden naar huis gegaan (Yuki Sugawara, Jonas Svensson, Fredrik Midtsjø en Hakon Evjen). Alle spelers hebben gedurende de hele periode al een individueel programma gehad.

Feyenoord

Bij Feyenoord is de vakantie nog zeker niet aangebroken. De spelers werken dagelijks hun individuele schema af. Daarnaast trainen ze in twee groepen via Zoom. Daarnaast bekijkt Feyenoord deze week wat er mogelijk is op het trainingscomplex met inachtneming van de regels van het RIVM en tot wanneer de selectie doortraint. Er wordt in de Kuip druk overlegd over een beslissing over de voorbereiding op nieuwe seizoen.

PSV

PSV wil volgende week (vanaf maandag 4 mei) weer gaan trainen en daarbij de RIVM-regels in acht nemen. Bij de club probeert men als het ware nog af te trainen en wil men vanaf juli onder de nieuwe trainer Roger Schmidt weer beginnen met de eerste sessies van het nieuwe seizoen. In principe zou de club in augustus starten met de Europa League-voorrondes, maar waarschijnlijk is die datum onhaalbaar. Eerst probeert de club vooral ook de begroting op orde te krijgen.

Willem II

Willem II bekijkt deze week wanneer en op welke wijze de club de trainingen weer zal hervatten. Spelers als Sebastian Holmen en Gorkem Saglam, die in het buitenland verblijven, zijn nog niet teruggeroepen. De afgelopen week stonden bij de Tilburgse club wel Freek Heerkens en Fernando Lewis weer op het veld. Die deden revalidatie-oefeningen op de weg terug van blessures.

FC Utrecht

FC Utrecht traint op dit moment ‘gewoon’ door vanuit huis, terwijl er deze week wordt bekeken wanneer de selectie weer – logischerwijs in kleine groepen – het veld op kan. De buitenlandse spelers zijn in Nederland, waar de maatregelen overwegend minder streng zijn dan bijvoorbeeld in Frankrijk (Jean-Christophe Bahebeck) en Spanje (Adrián Dalmau).

Vitesse

Vitesse wil de komende tijd nog doortrainen. Normaal gesproken zou deze periode immers ook ‘werktijd’ zijn. Tot dusver krijgen de spelers een individueel trainingsschema mee. De club hoopt dat de mogelijkheden om te trainen worden uitgebreid (bijvoorbeeld met kleine groepjes op het veld in Arnhem). Daarover volgt waarschijnlijk dinsdag meer duidelijkheid.

Heracles

De spelers van Heracles zijn drie weken ‘semi-vrij’ geweest. De eerste twee weken daarvan trainden ze op vrijwillige basis, deze laatste week is weer een individueel trainingsprogramma. De meeste buitenlanders zijn in Nederland, ook Mauro is deze week terug. Vanaf maandag 4 mei wordt gestart met trainingen in kleine groepjes. Over volgend seizoen worden deze week knopen doorgehakt.

FC Groningen

FC Groningen verwacht de spelers op 6 mei in kleine groepjes op de club. Daar worden fitheidstests afgewerkt. ,,Vervolgens trainen we in drie blokken van drie weken, waarbij de nadruk eerst op de individuele ontwikkeling ligt”, zegt technisch directeur Mark-Jan Fledderus. ,,Daarna gaan de jongens op vakantie, voordat we beginnen aan een voorbereiding van acht weken voor de competitiestart.”

SC Heerenveen

Slechts de geblesseerden Warner Hahn en Jan Ras trainden de afgelopen weken op de club. Dinsdag en woensdag meldt de rest van de selectie zich, in groepjes van twee spelers, voor een fitheidstest. Daarna is de selectie vrij tot 11 mei. ,,We bekijken per speler of hij in Nederland blijft”, zegt technisch manager Gerry Hamstra. ,,Runar Espejord moet bijvoorbeeld twee weken in quarantaine als hij naar Noorwegen gaat. Hij blijft dus in Nederland.” Heerenveen werkt van 11 mei tot 1 juni een trainingsblok af, neemt een week pauze, waarna een blok van drie weken op het programma staat. Na een vakantie van 2,5 week wordt half juli begonnen met de voorbereiding.

Sparta

De spelers van Sparta hervatten deze week de training. Dat zullen ze, conform de RIVM-richtlijnen, doen in kleine groepjes. De Rotterdamse club zal al z’n kleedkamers benutten om spelers zo min mogelijk met elkaar in contact te laten komen. Sparta gaat er vooralsnog vanuit dat medio juli gestart gaat worden met de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Onduidelijk is nog of Ariel Harush, de enige buitenlander in de selectie, daar bij kan zijn aangezien vliegen vanuit Israël onmogelijk is.

Emmen

Bij Emmen buigen ze zich dinsdag over de vraag hoe de nabije toekomst in sportief opzicht wordt ingevuld.

VVV

VVV, waar de contractverlening van trainer Hans de Koning gisteren officieel werd, gaat weer aan de slag. Morgen (woensdag) zitten trainers en medische staf bij elkaar om te bepalen hoe de trainingen er exact uit zullen zien. De Koning geeft aan dat hij in principe al zijn contractspelers verwacht, al houdt hij wel de optie open dat met spelers van wie de contracten niet verlengd worden mogelijk andere afspraken worden gemaakt. Daarnaast kunnen sommige spelers, onder wie de Amerikaan Haji Wright, nu niet reizen.

FC Twente

FC Twente was de eerste club in Nederland die aankondigde weer te gaan trainen. In kleine groepjes wordt volgende week de boel weer opgestart. De komende dagen trainen de spelers individueel, nadat ze even een paar weken vakantie hadden gehad. Van alle buitenlanders is alleen de Japanner Keito Nakamura naar huis. De overige buitenlanders gaven de voorkeur aan een verblijf in Nederland. Niet zo gek. Twente heeft bijvoorbeeld al vijf Spanjaarden onder contract en vanwege de strenge lockdown in hun vaderland zaten ze liever hier. Alleen Aitor had pech. Hij was op het moment van de uitbraak van het virus aan het revalideren in Spanje. En daar zit hij nog steeds.

PEC Zwolle

Spelers van PEC Zwolle trainden de voorbije maanden thuis. Alleen de Duitsers Thy en Zetterer kregen toestemming kort terug te keren familie in hun vaderland. De conditionele gesteldheid van alle spelers werd, met behulp van hartslagmeters, bijgehouden door de medische staf. Net als bij de meeste eredivisieclubs kreeg de selectie eerder deze maand een weekje vrijaf. Inmiddels zijn alle spelers thuis weer in training en beslist de als 15de geëindigde club dinsdag wanneer en hoe de spelers de training in het stadion zullen hervatten.

Fortuna Sittard

Fortuna is bezig om van de gemeente Sittard toestemming te krijgen weer te kunnen trainen. Daarnaast tracht de club buitenlandse spelers terug naar Nederland te krijgen, met bijhorende gezondheidsverklaringen en in aantal gevallen ook 14 dagen quarantaine. Uiterlijk 4 mei wil Fortuna iedereen terug hebben om individueel te gaan trainen. Op 18 mei start Fortuna met het trainen in groepjes. Op voorwaarde dat de gemeente toestemming geeft en uiteraard afhankelijk van alle corona-ontwikkelingen.

ADO Den Haag

De ADO Den Haag-spelers hebben vooralsnog geen vakantie; er wordt gekeken hoe ze – volgens alle richtlijnen – individueel of in zeer beperkte aantallen kunnen trainen. Nu er duidelijkheid is over het seizoenseinde, kan de club verder. De clubleiding gaat zich nu onder meer buigen over de invulling van de staf en selectie voor volgend seizoen. Zo zal Pardew voor een evaluatie terugkeren, de verwachting is dat het daarbij blijft.

RKC Waalwijk

RKC Waalwijk hervat woensdag de trainingen. Dat gebeurt in kleine groepjes, geheel volgens de richtlijnen van het RIVM. De Waalwijkse club gebruikt alleen het trainingsveld. De kleedkamers blijven gesloten. De trainingen zijn niet toegankelijk voor supporters. Het is nog niet bekend hoe lang de club op een dergelijke manier te werk zal gaan.