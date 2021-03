Zo gaat het er tijdens het Oranje-duel aan toe bij het FieldLab-experiment in Johan Cruijff Arena

Het kwalificatieduel van Oranje is het negende evenement uit de Fieldlab-experimenten, waarin wordt onderzocht hoe evenementen veilig en verantwoord met publiek kunnen worden gehouden in de coronatijd. Met 5000 bezoekers, iets minder dan 10 procent van de capaciteit van de Arena, wordt dit het grootste onderzoek tot nu toe. De beschikbare kaarten waren binnen 1,5 uur verkocht.

Bubbels

De 5000 bezoekers worden verdeeld over negen ‘bubbels’. Voor iedere bubbel geldt een eigen set van maatregelen en een bepaald testdoel. Zo onderzoekt de TU Eindhoven in één vak de verspreiding van aerosolen (kleine druppels) door de lucht. De fans hoeven geen mondkapje te dragen en mogen zingen, schreeuwen en juichen. Met ruim honderd meetsensoren op de tribune worden voortdurend het aantal en de grootte van de druppelkernen gemeten. Halverwege de wedstrijd wijzigen de onderzoekers het ventilatiesysteem, om de invloed van twee verschillende systemen te kunnen meten.

In één van de skyboxen in de ArenA volgt een beperkt aantal gasten de wedstrijd van achter het glas. De luchtkwaliteit in de skybox wordt voortdurend gemonitord en is voor de bezoekers ook in realtime te volgen. Dat onderzoek is erop gericht om te zien hoe de luchtkwaliteit goed kan blijven, bijvoorbeeld door de ruimte te ventileren.