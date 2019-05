Peters doelt dan vooral op de duels in de nationale competitie waarin de Amsterdammers het lastig hadden. ,,In de Champions League halen ze steeds een heel hoog niveau, maar in de competitie heeft Heracles een aantal punten van ze afgesnoept en Groningen maakte het Ajax vorige week nog heel moeilijk. Dat zijn ploegen die dicht bij ons staan op de ranglijst.”

Grootste wedstrijd

Voor Peters wordt de bekerfinale de grootste wedstrijd in zijn loopbaan, zegt hij. ,,In ieder geval de belangrijkste. Je kunt nu echt een prijs winnen. Promotie/degradatie tegen NAC, dat waren ook belangrijke wedstrijden. Voor de club is niet degraderen belangrijker dan een beker niet winnen, denk ik. Maar voor een speler zijn er in Nederland twee prijzen. Het kampioenschap is door al het geld in de voetballerij niet voor Willem II weggelegd. De beker is de enige hoofdprijs die je kunt pakken. En we zijn er nu heel dichtbij.”

Adrie Koster

Trainer Adrie Koster wil tegen Ajax de kroon op een mooi seizoen van Willem II zetten. ,,Zo’n kans krijgen we misschien wel nooit meer”, blikt hij vooruit op de eindstrijd in de uitverkochte Kuip.



,,We begonnen het seizoen met heel andere doelstellingen”, zei hij. ,,We wilden degradatiegevaar ontlopen”, aldus de trainer van de huidige nummer acht van de eredivisie. ,,Nu we in de finale staan, willen we die ook winnen. Ajax is bezig met een fantastisch seizoen. Ze spelen ongelooflijk goed en zijn nog in de race om drie prijzen. Van mij mogen ze er twee winnen. Als wij dan maar de KNVB-beker winnen. Dat zou fantastisch zijn voor heel Willem II en al onze supporters. Deze finale leeft enorm.”