Zo staan de Leeuwinnen er voor in de kwalificatie

Voor het EK van 2021 in Engeland plaatsen alle nummers 1 en de drie beste nummers twee zich. De voorsprong op de naaste achtervolgers, Rusland en Kosovo, is momenteel al zes punten. Al heeft dat duo nog wel een wedstrijd tegoed. Slovenië, momenteel vierde, heeft ook zes punten, maar net zoveel duels gespeeld als Oranje.



Nederland is het enige land uit deze groep dat in november in actie komt. Na het duel met Turkije, volgt dinsdag nog de wedstrijd tegen Slovenië. Mocht Oranje dan ook winnen, dan is die ‘concurrent’ definitief uitgeschakeld.



Plaatsing voor het EK is echter nog ver weg, omdat er nog heel wat duels gespeeld moeten worden. Maar door de ongeslagen status en de voorsprong op de concurrentie mag Oranje het EK van 2021 eigenlijk niet mislopen.