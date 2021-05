Zo vader, zo zoon: Van Hooijdonk schittert met magnifieke vrije trap bij zege NAC

Podcast | Maarten Wijffels: ‘Ik snap niet dat de KNVB Bas Nijhuis niet aan banden legt’

16:26 Na een vol weekeinde is er weer veel te bespreken in de voetbalpodcast. Erik ten Hag en Marc Overmars blijven bij kampioen Ajax. Wat moeten de Amsterdammers doen om de Europese top te ergeren? En hoe zal het gaan in Rotterdam? Zit Advocaat ook zondag nog op de bank tijdens de Klassieker?