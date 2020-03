Zoet wil prijs pakken in Utrecht: ‘We moeten het gras opvreten tegen Ajax’

KNVB-bekerJeroen Zoet zette half januari zijn handtekening onder een huurovereenkomst bij FC Utrecht. Ruim een week later blameerde PSV zich in de KNVB-beker door te verliezen van NAC, waarmee de laatste hoop op succes vervloog. Bij Utrecht kan de 29-jarige keeper, die naar Utrecht verkaste om meer speeltijd te krijgen, nog wel een prijs pakken. Woensdag is Ajax de tegenstander in de halve finales van de beker.

Met enige trots presenteerde FC Utrecht international Zoet in de winterstop als vervanger van de geblesseerde Maarten Paes. Het was een overgang die de nodige wenkbrauwen deed fronsen, maar die toch ook wel weer logisch was. ,,Zijn komst naar FC Utrecht is een win-winsituatie. Jeroen is vastberaden zich de komende maanden te bewijzen onder de lat, met het oog op het aankomende EK", zei Jordy Zuidam, technisch directeur van FC Utrecht.

Quote Ik heb nog nooit een bekerfina­le gespeeld Jeroen Zoet ,,Voor nu paste dit goed in het plaatje en ik voel me op mijn plek", zegt Zoet na zijn eerste weken. ,,In de periode voor de winterstop was ik er wel even klaar mee, maar ik kijk liever niet meer terug. Ik ben blij dat ik weer lekker speel, want ik ben keeper geworden omdat ik het spelletje leuk vind en wedstrijden wil spelen. Dat kan ik hier weer lekker doen.”

Bij de nummer 6 van de eredivisie wordt er volgens Zoet, nog steeds woonachtig in de omgeving Eindhoven, niet minder op hem gelet. ,,Ik heb niet het idee dat de schijnwerpers minder op me zijn gericht. En ik eis nog steeds het beste van mezelf en de jongens om me heen.”

Toch heeft Zoet het beste van zichzelf nog niet getoond in Utrecht en in de zes wedstrijden die hij speelde, wist hij slechts één keer de nul te houden. Toch verloor FC Utrecht zondag tegen RKC (2-1) pas voor het eerst met Zoet onder de lat. ,,We hadden meer aansluiting naar boven kunnen hebben en in een aantal wedstrijden meer punten moeten pakken. Maar we liggen nog steeds op koers voor ons doel: het bereiken van Europees voetbal.”

De kortste route naar dat doel is bekerwinst. ,,Ik heb nog nooit een bekerfinale gespeeld. Bij PSV lagen we er in een paar seizoenen snel uit en dat vond ik wel jammer. Het is daarom alleen maar mooi dat we nu met Utrecht in de halve finale staan. Ik heb echt zin in woensdag. Het kan in bekervoetbal alle kanten op, dat zie je ook aan NAC, dat dit seizoen al AZ en PSV versloeg. We hebben het thuisvoordeel en moeten het gras opvreten, tenminste het gras dat er nog ligt. Ik probeer Utrecht te helpen waar ik kan."