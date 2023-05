Zoon van assistent-trainer Marino Pusic tekent contract bij Feyenoord

Pusic (18) begon met voetballen bij VV VIOD in Doetinchem. De multifunctionele middenvelder speelde vervolgens acht jaar in de jeugdopleiding van Vitesse, om vorig jaar de overstap naar Feyenoord te maken. Daar speelde hij dit seizoen zijn wedstrijden in de Onder 18.



,,Met Noah hebben we een technisch vaardige middenvelder in huis die tevens in het hart van de verdediging uit de voeten kan. Hij is dag in dag uit bezig om een betere versie van zichzelf te worden en dat is goed terug te zien in de positieve ontwikkeling die hij doormaakt op Varkenoord", zegt Rini Coolen, hoofd jeugdopleiding van Feyenoord.