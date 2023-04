Zoons Grote Vier hopen in voetsporen van hun vaders te treden: allemaal in jeugdopleiding profclub

Kai Robben gaat spelen in het Onder 12-elftal van Groningen, zijn broer Luka gaat uitkomen voor de Onder 16-ploeg. De zoons van de 39-jarige Robben, die in 2000 zijn debuut maakte bij FC Groningen en in 2020 na een rijke loopbaan terugkeerde in de Euroborg, spelen momenteel nog bij de Groningse amateurclub Be Quick 1887. Robben senior is daar de coach van het Onder 15-elftal van de club, waarin Luka speelt. Afgelopen seizoen werd de oud-aanvaller van het Nederlands elftal kampioen met Be Quick 1887 Onder 14.