‘Zorgwekkend’ verlies Vitesse door slechte transferzomer en missen Europees voetbal

,,Daarvan was vorig jaar zomer geen sprake”, stelt Van Wijk. ,,De transferperiode was erg lauw. Zonder die inkomsten resten gaten in de begroting. Dat geldt eigenlijk voor elke club in de eredivisie. Dat we de groepsfase van de Europa League niet bereikten, kwam daar nog eens bij.”



Kapitaal op het veld

Vitesse noteert over het vorige seizoen nu een negatieve transferbalans van 3,3 miljoen euro. Met de komst van hoofdcoach Leonid Sloetski is vooral geïnvesteerd in spelersmateriaal. Er zijn onder andere miljoenen uitgegeven voor de komst van Matus Bero en Hilary Gong. Het budget voor de selectie is met 10 miljoen euro verder ook gelijk gebleven.



,,Dat is een strategische keuze”, legt Van Wijk uit. ,,We willen presteren. We hebben kapitaal op het veld gezet. Daarvan moeten we in de toekomst weer profiteren.”