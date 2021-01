Zware knieblessure FC Twente-aanvaller Cerny: einde seizoen

Vaclav Cerny komt dit seizoen niet meer in actie. De buitenspeler van FC Twente heeft in het duel tegen Ajax een zware knieblessure opgelopen, zo heeft een scan vrijdag uitgewezen. In verband met de privacy doet de club geen mededelingen over de precieze kwetsuur.

Trainer Ron Jans merkte donderdag na het duel tegen Ajax (1-3) al op dat hij een slecht gevoel had over de blessure van de buitenspeler, die in de vijfde minuut na een flitsende actie ongelukkig terechtkwam. Cerny moest meteen worden gewisseld. Het is voor Cerny zijn tweede zware knieblessure in zijn loopbaan. Bij Ajax scheurde hij al eens zijn rechterkruisband af. Dit keer gaat het om zijn linkerknie.

,,Dit is natuurlijk een grote teleurstelling voor me", zegt Cerny ,,Ik was lekker bezig en met het team ging het ook goed. Het is heel jammer dat ik dit seizoen niet meer kan spelen en de ploeg niet meer kan helpen. Ik ga niet bij de pakken neerzitten, ik weet wat het is om met teleurstellingen om te gaan. Ik kom ook hier weer sterker uit.’

Belangrijk wapen

Cerny verkeerde in een bloedvorm en was voor FC Twente een belangrijk wapen. Na vijftien duels stond hij al op zes goals en zes assist. Cerny is dit seizoen gehuurd van FC Utrecht. De kans is groot dat hij daardoor zijn laatste wedstrijd voor de Enschedese club heeft gespeeld. Het is onduidelijk hoe het nu verder gaat met de speler, die eerst geopereerd wordt en daarna een lange revalidatie wacht.

Sterkhouder en smaakmaker

,,Dit is natuurlijk een grote teleurstelling voor Vaclav, maar ook voor het team. Hij toonde in de wedstrijden een geweldige ‘drive’ en was een van de smaak- en sterkmakers van de ploeg", zegt trainer Ron Jans. ,,Hij werkte altijd hard en door zijn prestaties mocht hij onlangs ook zijn debuut maken voor de nationale ploeg van Tsjechië. Ik ben ervan overtuigd dat hij zich na deze teleurstelling weer zal oprichten.”