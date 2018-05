Zwarthoed vanwege kunstgras weg bij Excelsior

,,Ik ben er dit seizoen achter gekomen dat deze ondergrond voor mij niet ideaal is. Ik krijg last van mijn gewrichten en dan moet je een keuze maken en eerlijk naar jezelf en naar de club zijn", legt Zwarthoed uit tegenover RTV Noord-Holland. ,,Het heeft vooral te maken met de demping van het kunstgras. Bij Excelsior is er heel weinig demping, vergeleken met bijvoorbeeld het kunstgras van VVV. Op deze mat is het voor mij bijna niet te doen om er nog een jaar op te trainen."



De 35-jarige routinier hoopt op een nieuwe club in de eredivisie of in het buitenland. ,,En natuurlijk het allerliefst op echt gras. Wat dat betreft, ben ik van de oude stempel. Voetbal hoort op echt gras."



Zwarthoed begon dit seizoen als tweede doelman, maar knokte zich in december in de basis. Vorige maand moest hij het stokje na een weifelend optreden tegen Willem II toch weer overdragen aan de IJslander Ögmundur Kristinsson. Zwarthoed speelde eerder voor RKC Waalwijk, FC Volendam, De Graafschap en Go Ahead Eagles.



Tegenover het aanstaande vertrek van Zwarthoed staat de komst van Jerdy Schouten. Excelsior haalde de 21-jarige middenvelder eerder vandaag op bij Telstar.