ED-boek over onderzoek Nicole van den Hurk moet worden aangepast

Privacy

De voorzieningenrechter in Amsterdam oordeelt dat het boek van ED-journalist Max Steenberghe 21 passages bevat die een te grote inbreuk maken op de privacy van de nabestaanden. De relevantie van die teksten is volgens de rechter vanuit journalistiek oogpunt beperkt. Ook zijn teksten in sommige gevallen onnodig grievend of denigrerend. De 21 passages dienen daarom uit het boek te worden verwijderd en mogen op geen enkele andere wijze worden gepubliceerd op straffe van een dwangsom die kan oplopen tot 20.000 euro. Het ED gaf tijdens de zitting drie weken geleden al aan passages te hebben aangepast.

Zaak-Nicole

Nicole van den Hurk verdween in oktober 1995 toen ze van haar oma naar een winkelcentrum fietste om er te gaan werken in een supermarkt. Haar levenloze lichaam werd zes weken later gevonden in het struikgewas. Ze bleek met geweld om het leven gebracht. In 2014 werd een verdachte aangehouden in de zaak-Nicole: de in Valkenswaard opgegroeide Jos de G. Hij kwam in beeld omdat zijn dna werd opgeslagen door een andere verkrachting in 2001. Voor die zaak was hij tot tbs veroordeeld. Op het moment van zijn arrestatie had de man zijn tbs nog niet afgerond. In oktober 2018 werd De G. veroordeeld tot twaalf jaar cel voor verkrachting én doodslag van het Eindhovense meisje. Zijn advocaat kondigde aan in cassatie te gaan bij de Hoge Raad.