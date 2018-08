Eis: veertien jaar cel Jos de G. voor doodslag en verkrachting Nicole van den Hurk

Alles draait om het bewijs in hoger beroep in zaak Nicole van den Hurk

28 augustus EINDHOVEN - 'Eindelijk', jubelde de krant toen er met Jos Brech een verdachte was in de zaak-Nicky Verstappen. 'Eindelijk' stond er ook in chocoladeletters toen het ED in januari 2014 bekendmaakte dat er met Jos de G. een verdachte was in de zaak-Nicole van den Hurk. Beiden kwamen ze in beeld door dna. Maar een veroordeling is heel andere koek.