Nabestaanden willen verbod op boek over zaak Nicole van den Hurk

Advocaten: 'Jos de G. nog steeds strijdbaar'

11 oktober EINDHOVEN - De advocaten van Jos de G. in de zaak-Nicole beslissen volgende week of ze naar de Hoge Raad stappen. De advocaten van Jos de G. willen de zaak nog niet laten rusten. Als het goed is voor hun cliënt gaan ze door tot de allerhoogste rechter. ,,Anders zijn we geen knip voor de neus waard", zegt raadsman Job Knoester.