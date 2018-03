OM wil Nicole-verdachte Jos de G. langer in de cel

Op vrije voeten zou Jos de G. in mei overigens niet komen want een tbs-behandeling in een andere zaak was nog niet afgerond. Maar het OM wil hem in de cel hebben en niet in de kliniek. Dat bleek dinsdagmiddag bij het Gerechtshof in Den Bosch. Jos de G. is veroordeeld voor de verkrachting van het vijftienjarige meisje in 1995. Van doodslag is hij vrijgesproken. Hem werd eind 2016 vijf jaar cel opgelegd. Met aftrek van de tijd dat hij in voorarrest zat, zit zijn opgelegde straf er bijna op.