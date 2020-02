Snel duidelijkheid over cassatie-verzoek zaak-Nicole

Rechtbank doet maandag uitspraak: Boek over de zaak Nicole van den Hurk uit Eindhoven, hoe en waarom?

14 april EINDHOVEN - Maandag doet de rechtbank in Amsterdam uitspraak over de vraag of het boek over de zaak Nicole mag verschijnen. Nabestaanden van de in 1995 van het leven beroofde Nicole van den Hurk vinden dat het boek een te grote inbreuk maakt op hun privacy. Het ED en schrijver en ED-verslaggever Max Steenberghe stellen daar tegenover dat het boek een maatschappelijk belang dient en daarmee journalistiek gewicht draagt dat het privacy-belang overstijgt.