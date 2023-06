Boskants dorpspark krijgt groen licht

Volledig scherm Schetsontwerp park Boskant © 12,50

De uitspraak van een inwoner: ,,Alles is beter dan we nu hebben”, switchte naar betrokkenheid met het plan. ,,Dit park is voor alle inwoners”, benadrukte Van Kemenade. ,,Het terrein is al groen en dat blijft het. Via een voorportaal, open ruimtes, zijpaadjes, een heuvel en een looproute dwars erdoorheen, kom je van de Ritaveste naar de Beukenstraat. En het is aan jullie om dit plan verder in te vullen met het ‘gouden ei’.” Er kwamen suggesties als een waterpunt bij de zandbak. Bruggetjes over de sloot zodat bewoners van de Wilgenstraat via hun achtertuin naar het park kunnen, is ook een optie.

,,We hebben de school benaderd,” vertelt Van Kemenade. ,,En de directeur is zeer geïnteresseerd om kinderen buiten les te geven. Zelfs in de winter. Om jongens en meisjes weer te leren buiten te spelen en buiten te gymmen.” Daarop volgde al snel een insectenverblijf, Boskant Challenge en Elvis Presley memorial day. Bezorgdheid over te véél drukte is onnodig. ,,Het wordt géén evenementenplek maar een recreatieruimte waar eventueel ook gebarbecued kan worden”, benadrukte Van Kemenade.

Hondenpoep

Hondenpoep bleek een hot item. Van Kemenade: ,,We denken zeker niet aan een hondentoilet. Een afvalbal met plastic zakjes voor hondenpoep kan, maar het park mag geen hondenuitlaatplaats worden.” Sceptische uitspraken pareerde hij met: ,,Wij wonen in Boskant en daar kun je mensen aanspreken op hun gedrag. We zijn gezamenlijk verantwoordelijk.”

Wij wonen in Boskant en daar kun je mensen aanspreken op hun gedrag.” Daan van Kemenade, initiatiefnemer park Boskant

De bijeenkomst ging over de invulling van het park. Maar de negen woningen - voor een- en tweepersoonshuishoudens - die Woonmeij in de pastorietuin en in het park wil bouwen, konden niet buiten beschouwing blijven. Ze maken deel uit van het park. Het plaatje van de bouwstijl met deels woningen op de begane grond en deels met een verdieping, werd goedkeurend ontvangen. Maar men verbaasde zich erover dat Woonmeij niet aanwezig was om enige uitleg te geven.

Positief

De initiatiefgroep wil de vaart erin houden en het park zo snel mogelijk realiseren. ,,Woonmeij begint waarschijnlijk met de bouw van woningen in het voorjaar van 2024. Daar komen we gelijk achteraan en hopen volgend jaar zomer de eerste contouren te zien van het park. Daarvoor worden subsidies aangevraagd, ondernemers benaderd en behulpzaamheid gevraagd van inwoners. En daar zijn we zeer positief over”, besluit Van Kemenade.

Via www.dorpsparkboskant.nl kunnen mensen het plan inzien en aanvullende ideeën doorgeven.