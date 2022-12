Cora’s dochter werd vermoord, verkracht en in brand gestoken, maar zij moest het ‘een plekje’ geven

Nederland­se filmpers: Everything Everywhere All At Once en Knor films van het jaar

De Amerikaanse actiekomedie Everything Everywhere All At Once en de Nederlandse animatiefilm Knor zijn door de Kring van Nederlandse Filmjournalisten uitgeroepen tot de twee beste bioscoopfilms van 2022. Everything Everywhere At Once kreeg de meeste punten na een stemming onder meer dan vijftig Nederlandse critici; Knor werd gekozen als beste Nederlandse bioscooptitel.

