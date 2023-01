Info-avond in Huis van Waalre over kinderen en voeding: ‘Maak leefomgeving gezonder’

Ook supermarkten zijn nogal eens een waar walhalla voor kinderen. Hoewel: sommige grutters promoten inmiddels ook dat het aanvullen van de kinderenergie met vers fruit, snackgroenten en water of melk gezonder is. Albert Heijn in Aalst en Waalre werkt bijvoorbeeld mee aan het aanprijzen van de Trommel zonder Rommel van het Voedingscentrum.

Een boekje daarover is in de afgelopen maanden door Marieke Driessen, de Regisseur Gezond Waalre, onder alle basisscholen verspreid. De kinderen kregen het mee naar huis. Driessen: „Waalre maakt deel uit van een werknet dat de leefomgeving van jongeren gezonder wil maken. Het doel is een toename in het aantal kinderen en jongeren met een gezonde leefstijl. De aanpak is erop gericht dat zij gezond eten, genoeg bewegen en goed slapen.”

Welke alternatieven?

Ouders en andere opvoeders worden elke dag opnieuw uitgedaagd om de juiste gezonde keuzes te maken. En dat is niet gemakkelijk. Kinderen werken niet mee: ze gooien het eten op de grond of houden stijf hun mond dicht. Zelf weet je misschien ook niet goed welke alternatieven je kunt aanbieden, want wat is er mis aan het oerhollandse dieet van de volkorenboterham met kaas?

Hoe het ook zij: ouders hebben veel invloed op het (toekomstig) eetgedrag van hun kinderen. Wanneer je consequent uitdraagt gezonde voeding belangrijk te vinden, of juist niet, dan geef je hen dat voor het leven mee.

Linda Hoebink, diëtist en eigenaar van Dieetteam, is als adviseur werkzaam bij het Voedingscentrum. Daarnaast is ze vaardig in het ontwikkelen van gedragsverandering en het geven van voorlichting. Samen met Marieke Driessen houdt zij op 25 januari een informatieavond over gezonde voeding.

Driessen: „We starten met een presentatie. Natuurlijk kun je veel informatie over voeding en wat goed en minder goed voor kinderen is, via Google vinden. Daarom besteedt Linda ook veel aandacht aan toepassingen in de praktijk. De mensen die zich inmiddels hebben aangemeld kunnen uiteraard ook hun eigen specifieke vragen stellen. Daar hebben de andere aanwezigen vaak ook iets aan. De bijeenkomst is interactief; zo wordt veel kennis uitgewisseld en opgedaan. Dat is de bedoeling.”

De avond in Het Huis van Waalre begint om 19.30 uur en duurt tot uiterlijk 21.00 uur. Aanmelden via gezond@waalre.nl, maar bij aanvang gewoon binnenlopen mag ook.