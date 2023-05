Meerhoven wandelt er weer op los: ‘Geen straf met dit mooie weer’

EINDHOVEN - De deelnemers aan de wandelvierdaagse in de Eindhovense wijk Meerhoven hebben geluk. Met stralend weer, een park in volle bloei, een strakke organisatie en ruim 350 enthousiaste wandelaars zijn alle ingrediënten voor een geslaagd loopfestijn aanwezig.

Nooit eerder was het in de avonden zo druk bij restaurant Mrs. Park, thuishonk van de Meerhovense wandelvierdaagse die donderdag wordt afgesloten. „Fantastisch om dit wandelevenement na drie jaar weer te kunnen organiseren. En dat op zo’n mooie plek met een prachtig park binnen handbereik”, vertelt Geert van Buul, een van de tien vrijwilligers die het evenement organiseren.

Schudden met de billen

Lopen zonder warming-up kan natuurlijk niet, moeten de dames van dansschool Dance Giving hebben gedacht. Op ritmische muziek werd er getrommeld, gesprongen, geklapt, gerekt en gestrekt. Om daarna met soepele spieren aan de wandeling te beginnen. Leah (9) vond de warming up ‘wel grappig’. Waarom ze meeloopt? „Gewoon, omdat het leuk is.” Een extra sportieve prestatie, want door een voetbalkamp heeft ze maar weinig geslapen. Vriendin Vida (10) vindt het wandelen ook gezellig: „Je vergeet dat je aan het lopen bent, omdat je ondertussen samen kletst.”

Zonder de inzet van vrijwilli­gers geen evenement Rob Verbeek, verkeersregelaar

De wandelaars worden tijdens het lopen enthousiast toegezwaaid vanaf balkons en tuinen. Ook Marian Verbeek, die met haar hele gezin aan de wandel is. Dochter Dewi (7) loopt met haar moeder mee, oudste dochter Noa (8) is ‘m gesmeerd: „Die loopt gezellig vooraan met haar vriendinnen.” Jongste zoon Kai (4) verheugt zich al op zijn medaille. Dat hij soms even uitrust in de buggy, ziet de organisatie vast door de vingers. Aan vader Rob de eer om ook een avond verkeersregelaar te zijn: „Zonder de inzet van vrijwilligers geen evenement.”

Internationale bewoners

Dat de wandelvierdaagse ook gespot is door internationale bewoners in de wijk, vertelt Peeyush Bansal uit India. Hij woont nog amper een half jaar in Nederland, maar zag de vierdaagse voorbijkomen op Facebook. „Ik geniet enorm van het wandelen. Pas sinds december vorig jaar woon ik in Nederland. Mijn zoon zit op I-st@rt, de internationale school hier in Meerhoven. In India kennen we geen wandelvierdaagse. Wel marathons, maar dan alleen in de grote steden.”

Voorbereidingen volgende evenement

De wandelvierdaagse in Meerhoven wordt dit jaar voor de negende keer georganiseerd. De organisatie is in handen van Meerhoven24, een enthousiaste club mensen uit de wijk die met plezier sportieve evenementen organiseert. Van stilzitten is na deze week echter geen sprake; de voorbereidingen voor de tweede editie van de Oriëntatieloop in september zijn alweer in volle gang.