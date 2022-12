Meisje komt met haar fiets klem te zitten onder busje na aanrijding in Oss, ruiten niet goed ijsvrij

Code geel in Zuid-Nederland vanwege gladheid; ijsclubs hopen op snelle ijsmeting

Het KNMI waarschuwt voor plaatselijke gladheid in de zuidelijke helft van het land. In de provincies Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant, Utrecht, Gelderland en Limburg geldt daarom code geel. Ondertussen groeit bij ijsclubs de ijskoorts: zal woensdag de eerste ijsmeting gedaan kunnen worden, of toch al op dinsdag?

12 december