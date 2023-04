Mensen met beperking werken in lunchroom Bij Merel: ‘We wassen hier zelf onze shirts uit’

Het koffiezetapparaat in de gloednieuwe lunchroom Bij Merel staat al vroeg te pruttelen. ,,Alstublieft, voor u een cappuccino”, zegt eigenaresse Merel van Laarhoven met een stralende lach tegen een klant in De Stoelendans in Oirschot.

Nu kan het dan eindelijk beginnen. Iets waar ze lang naar uitgekeken heeft, haar eigen lunchroom runnen met mensen met een beperking.

De foyer van het sociaal cultureel centrum heeft een complete metamorfose ondergaan. Er is heel wat vertimmerd. Het concept straalt het duurzame uit van deze tijd, groen en bewust en is gecombineerd met warme aardse tinten. Met verschillende zithoeken is er voor jong en oud een gezellige plek om tot rust te komen of gezellig bij te kletsen, van sjieke loungebank tot hippe stoel. Dit allemaal rondom een grote bar, de eyecatcher van de ruimte.

Quote Aan het plafond hangen allemaal echte Oirschotse stoelen, want op deze plek heeft vroeger de stoelenfa­briek gestaan, vandaar de naam van dit pand. Super, toch? Merel van Laarhoven, Eigenaresse luchroom Bij Merel, Oirschot

,,Daar heb ik horeca-interieurarchitect Nicole van Beers voor in de arm genomen”, vertelt Merel van Laarhoven trots. ,,Ik ben blij dat ik dat gedaan heb, want het klopt helemaal. Zie je daar die stoelen aan het plafond hangen? Dat heeft zij bedacht. Het zijn allemaal echte Oirschotse stoelen, want op deze plek heeft vroeger de stoelenfabriek gestaan, vandaar de naam van dit pand. Super toch?”

Plek waar iedereen zich welkom voelt

Geweldig dat het nu zover is”, vervolgt Van Laarhoven enthousiast. ,,Ik heb ontzettend veel zin om van start te gaan. Enorm trots ben ik dat we dit met z’n allen hebben kunnen bewerkstelligen. We willen er met ons team dan ook een plek van maken waar iedereen zich welkom voelt. Naast deze lunchroom zorgt Stichting de Cultuurfabriek ervoor dat de theaterzaal draait en kunnen mensen hier in de foyer nog gezellig iets drinken. Ook hebben we als eerste horecazaak in Oirschot een speciale kinderhoek gemaakt. Zo kunnen zowel de ouders als de kinderen even rustig genieten.”

Bestek schoonmaken

Elke dag waarop de lunchroom open is, dinsdag tot en met vrijdag, werken werken er twaalf mensen met een beperking. ,,We krijgen verschillende taken”, zegt een van hen glunderend. ,,We mogen bestek schoonmaken, de vaatwasser leegruimen, bedienen en zelfs strijken en vouwen, want we wassen hier zelf onze shirtjes uit.”

,,We zijn met vijf personeelsleden die de aansturing op zich nemen, allen met affiniteit in de zorg”, vult van Laarhoven aan. ,,Ik was vanmorgen al vroeg wakker en aan het overdenken of we toch zeker wel overal aan gedacht hadden”, zegt Joyce Erven, die volop bij het proces betrokken is omdat ze de bediening op zich neemt. ,,En naast de vaste mensen hebben we oproepkrachten voor de weekenden en drukke momenten, dus dat moet goedkomen”, zegt van Laarhoven.

Bij Merel is te vinden in De Stoelendans, Rijkesluisstraat 58 in Oirschot. De lunchroom is geopend van dinsdag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 en op zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur. Iedereen is van harte welkom om een kijkje te nemen.