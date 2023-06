Ruben over zijn exotische 'Ark van Noach': 'Alleen al een stokstaartje eet dagelijks duurder dan ik’

Met video Dienst Speciale Interven­ties leidt belegering van man in woning: ‘Hij zou complete bunker in kelder hebben’

Een legermacht aan politie is in Lichtenvoorde bezig om een man in zijn woning aan te houden. Hij wordt ervan verdacht vuurwapens in huis te hebben. De man heeft zich verschanst en zit mogelijk in de kruipruimte. De Dienst Speciale Interventies van de nationale politie leidt de operatie.