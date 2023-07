Trucker maakt brokken bij A4 in Roelofarendsveen

met video/update Meer dan 2000 mensen ontvluch­ten vlammen op La Palma: 'Brand is uit de hand gelopen’

Op het Canarische eiland La Palma is zaterdag een bosbrand uitgebroken. Zo'n 4500 hectare is getroffen door de branden, en meer dan 2000 mensen moesten het vuur ontvluchten. ,,De brand is uit de hand gelopen”, zegt de president van de Canarische eilanden, Fernando Clavijo volgens de publieke omroep RTVC.