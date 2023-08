Weerman Gerrit Hiemstra waarschuwt toeristen voor extreem noodweer Alpen: ‘Dit kan levens kosten’

Weerman Gerrit Hiemstra waarschuwt Nederlandse vakantiegangers voor het noodweer dat dreigt in de Alpen. Wie in de omgeving is kan het beste blijven waar hij zit en moet er vooral niet op uit trekken. Ook nu regent het op veel plaatsen in het berggebied al hevig.

,,Blijf waar je bent, kom niet te dicht bij rivieren. Het is niet ondenkbaar dat wat er aan komt levens zal kosten‘’, waarschuwt Gerrit Hiemstra. Natuurlijk hoopt hij dat het meevalt met het voorspelde noodweer in de Alpen. Maar hij vreest het ergste nu deze dagen in het Alpengebied zeer veel regen gaat vallen. Op sommige plekken meer dan 100 millimeter, in Noord-Italië mogelijk zelfs 300 millimeter. Er zijn overstromingen voorspeld. In delen van Zwitserland regent het vandaag al heel veel en hard, met overstromingen en aardverschuivingen tot gevolg, melden lokale media.

Hiemstra volgt op de voet wat er nu gebeurt. Want wat plaatsheeft is weliswaar een bekend fenomeen, dat ook een naam heeft, de Genua-depressie. Maar de manier waarop die zich nu dreigt te manifesteren, is ongekend. ,,Het water kan in dit gebied maar één kant op: naar beneden. Dit is een heel serieuze, extreme weergebeurtenis.”

Volledig scherm Gerrit Hiemstra. © ANP / ANP

Meteorologen waarschuwen dat er overstromingen en modderstromen dreigen door de aanhoudende regen in Zuid-Duitsland, Zwitserland en het westelijke deel van Oostenrijk. Ook het zuiden van Frankrijk en Noord-Italië krijgen ervan langs. In Frankrijk heeft Météo France voor het departement Alpes-Maritime en het eiland Corsica voor zondagavond en maandag code oranje aangekondigd, vanwege ‘zeer hoge regenintensiteit’ en windstoten van meer dan 100 kilometer per uur. De heftigste stormen worden op zee verwacht. In andere departementen geldt code geel.

In Zwitserland hebben de autoriteiten mensen gewaarschuwd voor dreigende overstromingen van de Rijn, in het oosten van het land. Zij moeten uit de buurt van het water blijven, meldt Alert-Swiss.

Hagelbuien

Weerman Hiemstra is zich sinds de eerste voorspellingen bepaald niet minder zorgen gaan maken. In het zuidoosten van Duitsland is al grote schade door zware hagelbuien. Uit de omgeving van het Zwitserse Biasca - even ten zuiden van de Gotthardtunnel - komen beelden van een kolkende watermassa die naar beneden stort, terwijl hier normaal gesproken lieflijke watervallen zijn te vinden. Er zijn beelden van een rivier, die op het punt staat over een brug heen te spoelen. In Frankrijk wordt gewaarschuwd voor harde windstoten, ook al is het onduidelijk hoe het weer zich daar precies zal ontwikkelen.

Dat betekent dat ook vakantiegangers zich niet veilig moeten wanen, zegt Hiemstra. ,,We zijn in Nederland gewend aan watermanagement, maar met wat nu wordt voorspeld kan je watermanagement wel vergeten.” De argeloze toerist moet dan vooral niet gaan kijken hoe het in de rivieren zo lekker kolkt, het is een stuk verstandiger een veilige plek op te zoeken.

Volledig scherm De Santa Petronilla waterval in Zuid-Zwitserland. © ANP / EPA

Ook onverstandig: morgen de weg naar huis inzetten. Zeker via de Brennerpas, waarschuwt Hiemstra. En nee, de weerman probeert niet voor onnodige onrust te zorgen, maar hoopt vooral zo veel mogelijk mensen veilig te houden. ,,Op vakantie ben je meestal niet bezig met dit soort berichten. Dan denk je aan andere dingen. Daarom wil ik zo veel mogelijk mensen informeren. Ik vrees dat wat staat te gebeuren maandag het nieuws zal domineren, ook al hoop ik dat het meevalt. Het is niet ondenkbaar dat wat er aan komt, levens zal kosten. Dit zijn omstandigheden die we in Nederland eigenlijk niet kennen.”

Laconiek

Nederlandse ondernemers in de Alpen tonen zich vooralsnog laconiek onder de voorspelde regenval. ,,Het is hier bepaald niet het gesprek van de dag”, zegt Onno van Boxtel van hotel Les Etagnes in de Zwitserse Alpen. ,,Ze voorspellen wel slecht weer, maar tot nu toe valt het erg mee.” Ook in het zuiden van de Franse Alpen, op camping Les Eygas, wachten ze rustig af. ,,We liggen vrij hoog, dat scheelt”, zegt eigenaar Christel Bekkers. ,,Vandaag gaven ze ook slecht weer aan, maar viel het erg mee.”

Ook bij het meer van Lugano in het zuiden van Zwitserland, niet ver van de nu al flink getroffen delen van de regio Ticino, is het rustig, zegt een medewerker van een camping in Porlezza. ,,We hebben ook geen email met waarschuwingen gehad van de gemeente, dus ik denk dat het mee gaat vallen.”

Volledig scherm Een vernielde auto in de Zwitserse regio Ticino. © ANP / EPA