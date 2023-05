Wereld Niet Roken Dag: test je kennis over roken

Trump belooft bij verkie­zings­winst einde aan automa­tisch staatsbur­ger­schap voor kinderen ongedocu­men­teer­de migranten

Donald Trump heeft dinsdag beloofd dat als hij in 2024 opnieuw tot president wordt gekozen, hij een einde maakt aan het automatische staatsburgerschap voor in de VS geboren kinderen van ongedocumenteerde migranten. Trump deed in 2018 dezelfde belofte toen hij nog president was, maar ging toen niet over tot actie.