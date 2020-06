Flinke rijen voor de hengelsportwinkel: ‘We hebben het visvirus te pakken’

NLstartOp Ik durf niet naar kantoor: mag ik ook thuisblij­ven? En vijf andere vragen

7:00 Horecamedewerkers mogen schoorvoetend weer naar de zaak. Maar vanuit huis werken is het nieuwe normaal in veel andere beroepsgroepen. En dat blijft nog wel even zo, als het aan het kabinet ligt. Zes vragen over thuiswerken.