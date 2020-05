Hotel, camping of blokhut: wat mag wel, wat mag niet?

Voor reislustigen die vandaag nog ertussenuit willen, is het leven - of beter gezegd het aantal bestemmingen - vrij overzichtelijk. De keuze blijft beperkt tot Nederland, en dan nog gelden her en der strenge restricties. Mensen die grenzeloos op vakantie willen, zitten voorlopig in de wachtkamer. Daar lijkt (zie het kader over het buitenland onderaan dit artikel) langzamerhand beweging in te komen, maar tot nader order is het devies: blijf in eigen land. Wat zijn de mogelijkheden?