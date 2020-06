Ik durf niet naar kantoor: mag ik ook thuisblijven? En vijf andere vragen

Volgens gedragspsycholoog Ap Dijksterhuis is het de vraag of werknemers zitten te wachten op nog een andere werkplek, naast kantoor en het eigen huis: ,,Ik kan me voorstellen dat alsnog veel van de tijdwinst die je nu ervaart door thuiswerken verloren gaat. Maar voor mensen die het contact met collega’s missen kan het fijn zijn.’’



5. Verandert de huidige situatie de toekomst?

We gaan niet meer terug naar de oude situatie. ,,Werknemers zijn nu gewend aan een bepaalde mate van autonomie’’, meent Ap Dijksterhuis. ,,Als je eenmaal geroken hebt aan vrijheid, is het lastig om terug te gaan. Ik denk niet dat we vijf dagen per week moeten thuiswerken, maar een mix van drie dagen op kantoor en de rest thuis zie ik straks vaker gebeuren. Moderne bedrijven, zoals Twitter en Facebook, staan hun personeel vaak al toe om thuis te werken als ze dat willen. En de overgrote meerderheid gaat volgen, denk ik.’’



6. Het kantoor is weer open, maar ik durf er niet heen. Mag ik ook thuisblijven?

,,Wanneer de werkgever een oproep doet om weer op kantoor te werken, mag je er vanuit gaan dat hij maatregelen heeft genomen’’, zegt Nicolai. ,,Dan ben je verplicht om te verschijnen. Als je niet durft of het thuis lastig te organiseren is omdat er geen opvang voor de kinderen is, ligt dat in de risicosfeer van de werknemer. Die moet dus zorgen voor een oplossing. Vaak doen werkgever en werknemer dat in dit soort situaties wel samen.’’