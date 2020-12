Golf aan puppykopers: wie zorgt er straks voor Fikkie als de baas weer weg is?

Papen­drecht­se Denise is trouwfoto­graaf van het jaar en verslaat daarmee 400 internatio­na­le collega’s

4 december Een klein lichtpuntje in een jaar dat ook voor fotograaf Denise Motz vooral uit een hoop afzeggingen bestaat vanwege de pandemie. Zij is door de de internationale organisatie Fotografos de Boda uitgeroepen tot trouwfotograaf van het jaar 2020. Hiermee is de geboren Papendrechtse de eerste vrouw die de prijs wint en laat ze 400 collega’s in binnen- en buitenland achter zich.