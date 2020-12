Lege agenda’s deze kerstvakantie, maar in de Biesbosch is iedereen welkom

De Biesbosch is klaar voor de kerstvakantie. Waar door vrijwel vakantieactiviteiten een streep is gezet, heet Staatsbosbeheer recreanten van harte welkom: ,,We hebben hier een prachtig stuk natuur, waar je heerlijk kunt ontspannen. Dat kunnen we juist in deze tijd wel gebruiken’’, vertelt boswachter Harm Blom van Staatsbosbeheer.