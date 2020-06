Schoolkamp gaat niet door, en dus neemt deze groep 8 compleet hotel over

Viermaal in de openlucht: met welk vervoermid­del ontdek jij deze zomer je eigen land?

20 juni Voel de vrijheid, ruik de zomer: voor vakantiegangers is er genoeg te ontdekken in eigen land. Maar met welk vervoermiddel? Vier ondernemers vertellen over hun ‘pareltje’ en de charmes van het eropuit trekken per sloep, cabrio, scooter of speed pedelec.