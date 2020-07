‘Vakantie’ vieren na je werkdag, zo doe je dat

Het idee achter micro-avontuur is simpel: je blijft dichtbij huis, het heeft weinig impact op het milieu, het is goedkoop, simpel, van korte duur en net even buiten je comfortzone. Hoe je jezelf uitdaagt is heel persoonlijk en verschilt dus voor iedereen. Bij voorkeur ga je eropuit voor of na je werk, of in het weekend. Want tussen 17.00 en 9.00 uur zit een hoop tijd. Vaak vullen we die met routineuze activiteiten: koken, bankhangen, boodschappen doen of een vriendenbezoek. ,,Mijn micro-avonturen voelen daarom als bonus’’, vertelt blogger en micro-avonturier Paulien van der Werf (27). ,,Zo wandel ik uit mijn werk geregeld naar een camping in plaats van naar mijn huis in Roden. Laatst ben ik met een vriendin om zes uur opgestaan om in een meer in de buurt te zwemmen. Twee uur later zat ik achter mijn bureau.’’