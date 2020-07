Waarom we gek zijn op kamperen en afstand houden zo moeilijk is

Anderhalve meter afstand houden, kunnen wij dat wel?

,,Onze innerlijke Lucy, de oudste mens die ooit is gevonden en die ik als metafoor gebruik voor ons instinctieve gedrag, is niet voorbereid op een crisis zoals we nu meemaken met corona. Bij de meeste ziektes werkt het zo: we zien dat iemand ziek is, en dat roept walging of angst op, wat ervoor zorgt dat we afstand houden. Bij deze pandemie zijn de gevaren minder zichtbaar en is dat moeilijker. Ons instinct fluistert ons in bij gevaar bescherming te zoeken bij je naasten, bij de groep. We moeten ons dus gedragen op een manier die tegen onze natuur ingaat.’’