Aanstekelijk swingend plezier bij Blues’m in Nuenen

Antje slaapt nog steeds slecht nadat haar 4-jarige dochter werd vergeten op schoolreis­je: ‘Heb tranen met tuiten gehuild’

EINDHOVEN - Antje Pfaff dacht donderdag veertig minuten lang dat haar 4-jarige dochter Izabella vermist was. Na een schoolreisje was ze niet uit de bus gestapt. De chauffeur was snel weggereden om een volgende groep te halen. Het liep goed af, want het meisje werd vredig slapend in de bus gevonden. Maar rustig slapen lukt haar moeder nog niet: ,,Ik word elk uur wel een keer wakker.”