Atelier Nuenen maakt (weer) plaats, nu voor vluchtelingen, en geeft opbrengst van ‘uitverkoop’ aan goed doel

NUENEN - ,,Natuurlijk is het jammer dat we ons vertrouwde atelier moeten verlaten. Tegelijkertijd hebben we alle begrip voor de nood van vluchtelingen en beslissing van het gemeentebestuur.’’

Schilderscollectief Atelier Nuenen maakt plaats voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. ,,We zijn een bloeiende schilderclub, met ruim zestig actieve en creatieve kunstenaars’’, vertelt voorzitter Hans Könemann. ,,Voor de tweede keer binnen een jaar pakken we ons boeltje op om te verhuizen. Nu naar Steunpunt Goudvinkhof.’’

Vandalisme voor zijn

Atelier Nuenen trok in 2018 in het voormalige schoolgebouw aan de Vrouwkensakker. Zijn locatie aan de Berkenbos, eigendom van woningbouwvereniging Helpt Elkander (HE), werd verkocht. Könemann: ,,Gelukkig had HE een alternatief. Ze willen te zijner tijd deze locatie herontwikkelen en vonden het fijn als wij er tijdelijk in zouden trekken om vandalisme voor te zijn.’’

,,In aanvang namen we alle ruimtes in gebruik maar omdat het achterste deel slecht was heeft iedereen voorin een plekje gezocht. Toen vanwege de oorlog een stroom vluchtelingen op gang kwam, kregen we van HE het verzoek om naar het kleinere stuk achterin te gaan. Daar is de boel wat opgeknapt.’’

Ook het voorste deel van het gebouw werd opgeknapt waarna er Oekraïense vluchtelingen werden gehuisvest. ,,Logisch dat de gemeente deze optie koos. Het gebouw is er en door de grootte konden de vluchtelingen samen blijven. Allemaal heel begrijpelijk.’’

In januari kreeg Atelier Nuenen wederom bericht van HE dat er ruimte nodig was voor vluchtelingenopvang. ,,Toen dachten we: zonder dak boven ons hoofd, dat is einde verhaal. Maar HE dacht mee en bood Steunpunt Goudvinkhof aan. Alle activiteiten daar zijn naar de Jo van Dijkhof verhuisd omdat de vinkenhofjes ook tegen de vlakte gaan. Ons nieuwe onderkomen ook, maar dan zijn we een paar jaar verder.’’

,,De nieuwe ruimte is veel kleiner. We hebben niet allemaal een eigen plek waar we onze schildersezel, kruk en kastje kunnen laten staan. We gaan werken met een rooster en wisselplekken. Ook gaan we van drie naar vijf dagen open. Er zitten wat gaten in het rooster waardoor iemand eens extra kan komen of iemand van buiten de club een keer kan binnenlopen. Want we zijn meer dan een schildervereniging. We starten met koffie, werken samen, houden lezingen, workshops, expo’s, noem maar op. Ook het sociale aspect is belangrijk.’’

De verkoop is zaterdag 25 en zondag 26 februari van 12.00 tot 17.00 uur, Vrouwkensakker 17. Graag cash afrekenen. De opbrengst wordt door Atelier Nuenen verdubbeld en geschonken aan de slachtoffers van de aardbeving en/of de oorlog.