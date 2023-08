Bewolkt en gestage regenval in Nuenen, Gerwen en Nederwetten vandaag

Niet-gebruikte miljoenen voor opvang Oekraïners blijven in kas gemeenten Zuid­oost-Bra­bant (en rest van Nederland)

HELMOND/EINDHOVEN - Meer dan 20 miljoen euro rijksgeld bedoeld voor de opvang van ontheemde Oekraïners is niet gebruikt. Sterker: de meeste gemeenten in Zuidoost-Brabant hielden in 2022 fors over. Het is niet altijd duidelijk wat ze met het geld doen.