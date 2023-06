Bewolkt weer in Nuenen, Gerwen en Nederwetten vanmiddag en vanavond

VAN DE LEZER Gaat VDL NedCar de boot missen? Of liggen er nog kansen in de autoindu­strie?

Waar tot voor kort sprake was van uitbreiding van NedCar en zelfs overname van de Fordfabriek in Saarlouis, is het goed af te vragen wat NedCar nog zou kunnen. Wat speelt in de industrie? Of gaat NedCar de boot missen net nu belangrijke veranderingen in de mobiliteitssector op til staan, vraagt Ralph Panhuyzen zich af.