Componist en dj Max Frimout (23) maakt cassettes met harp en elektronica

Max Frimout uit Nuenen studeert Sonologie aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag (een muzieksoort waar­in technologie en kunst samenkomen). In zijn dance-sets werkt hij samen met de Russisch/Eindhovense danseres Alesya Dobysh. Het afgelopen najaar heeft hij opgetreden van IJsland tot Zuid-Korea. Daarnaast heeft hij met Volst, een Eindhovens bedrijf, een app gelanceerd die actief ondersteund wordt door Apple.

Waar ben je op dit moment mee bezig?

„Ik zit nu even in een rustiger periode. Ik ben vooral veel aan het lezen over apparatuur die je in een studio kunt gebruiken, en ik ben veel aan het coderen. Ik bouw een app voor iPad om een analoge synthesizer voor te programmeren. Ik maak composities voor Odio, een app voor iPhone die ik ontwikkeld heb met het team van Volst in het Klokgebouw. Het zijn ruimtelijke klankomgevingen. Apple is daar heel enthousiast over. We staan onderhand op 120.000 telefoons. Ik ben mijn these aan het schrijven voor Sonologie. En ik oefen thuis op de harp. Die heb ik gebruikt in albums die ik digitaal en op cassette heb uitgebracht, met harp en elektronica. Op Pool Night on the Moon spelen ook mijn moeder en zus. Zijn allebei harpist.”

Volledig scherm Max Frimout. © Doris van Gool/DCI media

Wat maakt de regio aantrekkelijk voor je?

„Eindhoven biedt een vruchtbare grond omdat hier technisch onderlegde mensen zitten met talent en toewijding. Voor mij waren er plekken in overvloed waar ik als beginnend musicus iets kon doen. Het Paviljoen Ongehoorde Muziek is geweldig. Doordat het open kon blijven tijdens corona heb ik er veel concerten gezien. Ik heb er ook opgetreden met Alberto Novello en Bart van Dongen. Via Bart heb ik kunnen deelnemen aan Music Hub Brabant, een platform voor talentontwikkeling. Waar ik ook ben, de meeste mensen met wie ik samenwerk hebben banden met Eindhoven. Joon Kwak, die hier de rave-scene gedragen heeft. Alesya Dobysh, Albert van Abbe, de ontwerpers van Lumus. De lijst is eindeloos en heel internationaal. Ik heb mijn netwerk verder kunnen uitbouwen in Den Haag, maar het heeft hier voet aan de grond gekregen.”

Wat voor droom heb je voor de toekomst?

„Dat is een moeilijke vraag. Ik zit nu goed op mijn plek. Ik houd me bezig met dingen die me daadwerkelijk boeien. Dat wil ik verder ontwikkelen. Maar de droom die ik had, is wat ik nu doe. Bovendien kijk ik niet naar een punt dat ver in de toekomst ligt. Ik werk altijd stapje voor stapje. Ik wil graag nieuwe instrumenten en installaties bouwen. Daarvoor vergaar ik stukje bij beetje nieuwe informatie. Er zijn wel mensen met wie ik nog zou willen samenwerken, in verschillende disciplines. Op gebied van geluid, visualisatie en compositie. Bijvoorbeeld met de IJslandse componist en software-designer Bjarni Gunnarsson, die nu nog een mentor voor me is.”

„Ik vind het nachtleven interessant. In Eindhoven is dat klein, en zodoende persoonlijk en laagdrempelig. Daarom heb ik de kans gekregen om te gaan spelen. Vrienden van me uit Eindhoven zijn het Europese nachtleven ingedoken. Dat zou ik ook graag willen, maar die toewijding heb ik nu niet. Ik moet studeren. Ik zou ook wel meer betrokken willen zijn bij feesten die in Eindhoven oppoppen, zoals Tom Jacobs gedaan heeft. Hij heeft niet een vaste venue, maar duikt op verschillende plaatsen op. Hoog op mijn lijstje staat een optreden in een goede club in Berlijn. Zoals de RSO of Ohm. Berlijn is toch het mekka van het Europese nachtleven.”