Creëren NarreBar puike en gezamenlijke prestatie in Gerwen

GERWEN - De 37ste editie van de zwamavonden van carnavalsvereniging De Narre-Kappen in Gerwen is anders dan alle voorgaande. Nooit eerder laat een tonpraoter zomaar verstek gaan.

Maar geen paniek. ‘Aanmekaar-praters‘ Gert en Rick hebben alles onder controle. De showdans wordt iets eerder opgevoerd. ‘t Eenoodje blaast een paar extra nummertjes en in de zaal wordt bijgekletst alsof ‘t jaren geen carnaval is geweest. En bij de volgende man in de ton gaat de avond vrolijk verder.

Een verandering van grotere invloed is de verhuizing van de tent op de Heuvel naar de gymzaal om de hoek. Maar gymzaal? Er is niets van te herkennen. Van deze metamorfose is wel een tv-programma te maken. De ruimte is stijlvol aangekleed. Een kroegje in Antwerpen, het Louvre en de Opwettense watermolen zijn enkele inspiratiebronnen. Zwarte doeken tegen het plafond, vrolijke kroonluchters, schapenhekken, een ‘houten’ vloer van zeil en een uit de kluiten gewassen gezellige bar maken de NarreBar compleet. Alles is slechts in een paar dagen neergelegd, opgehangen en opgebouwd.

De Gouwe Ouwe zijn de lokale trots. De oud-prinsen zijn, naast de dansmariekes, de enige act uit Gerwen. Begeleid door muziek van The A-team presenteren de dikker geworden oud-prinsen zich als het ‘Die-eet-team’ en rennen met hun dikke buiken het podium op.

Vermakelijke sketches

Ze brengen vermakelijke sketches, het publiek moet in stilte uitgebeelde liedjes raden en tussendoor klinken muzikale intermezzo’s. Fleske d’rin Fleske d’r uit is een lastige, Jeroen Knoben met witte handschoentjes en Queens Don’t stop me now een prachtig verstilde. Natuurlijk is het leuk, maar ze waren wel eens beter. Geen wonder ook. Alle energie ging naar het met man en macht creëren van de NarreBar. Een puike en gezamenlijke prestatie en dat is met recht het grootste talent van de avond. Compliment!