Dit is hoe de eerste teams uit Nuenen, Gerwen en Nederwetten dit weekeinde speelden

De uitslagen, doelpunten­ma­kers en wedstrijd­ver­sla­gen van het amateur­voet­bal

Het is het laatste reguliere wedstrijdweekend in het Brabantse amateurvoetbal en er is nog genoeg om voor te spelen. Wie ontloopt degradatie of nacompetitie en wie mogen er nog gaan strijden voor promotie? Hier een overzicht van alle uitslagen, doelpuntenmakers en verslagen van de teams die op zondag spelen. Dit artikel wordt in de loop van de avond aangevuld.