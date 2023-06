Franse muziek, uiensoep en een croissant; het hele weekend activiteiten in Weeffabriek Geldrop

Column Zoektocht naar technici? Los eerst de tekorten in de kinderop­vang maar eens op

Gebiologeerd keken onze zoontjes op het Jeugdjournaal naar hoe als muggen zoemende drones over een parcours vol buizen en ringen zoefden. De wedstrijd was georganiseerd om kinderen te interesseren voor techniek. Op zich leuk, maar ik stoorde me er ook een beetje aan.