Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Nuenen, Gerwen en Nederwetten vandaag

Transfer­spel rond PS­V-oogappel van 12 miljoen krijgt rauw randje: VfL Wolfsburg is ontevreden

Al weken is bekend dat PSV zich graag wil versterken met middenvelder Aster Vranckx van VfL Wolfsburg. De club voerde zelfs al een gesprek met de speler, maar er ligt nog altijd geen bod op tafel. Dat zegt althans VfL-voetbaldirecteur Marcel Schäfer, die in in de Wolfsburger Allgemeine reageerde op de situatie.