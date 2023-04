Gerwen weet precies hoe de leefbaarheid in dorp goed kan blijven, nu is het hopen op geld

indebuurt.nl Zoekplaat­jes: herken je de Aalsterweg op deze oude kiekjes?

De Aalsterweg is – de naam zegt het al – de weg die je vanuit het centrum van Eindhoven naar Aalst brengt. Het is een weg met verschillende delen: bij het centrum is de straat dichtbebouwd met woningen, winkels en cafés. Verderop is er ruimte voor grote villa’s en gemeentelijke sportvelden. Herken jij alle delen van de Aalsterweg op deze oude kiekjes?